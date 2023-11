Przypalone blachy w piekarniku? Cebula pomoże

Dlaczego warto utrzymywać blachy w czystości? To trudne zadanie

Gdy jesteśmy zmęczeni po całym dniu spędzonym w kuchni na kolejnej sesji sam na sam z piekarnikiem, nie bardzo mamy ochotę od razu zabierać się za czyszczenie jego wnętrza i blach. Zadania nie ułatwia fakt, że to wszystko powinno się najpierw wystudzić, żebyśmy dodatkowo nie dorobili się bolesnych poparzeń. Łatwiej jest po prostu wsunąć blachy do środka i nie myśleć o nich do następnego razu. Tymczasem o takie sprzęty trzeba dbać, żeby dłużej nam służyły, nie strasząc spalenizną i resztkami potraw.