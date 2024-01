Seks pokolenia Z. "Wiedzą więcej od terapeutów"

Pokolenie Z, czyli pokolenie osób urodzonych w latach 1995-2012, zwane także generacją Z, post-millenialsami czy pokoleniem internetowym, podchodzi zupełnie inaczej do spraw seksualnych niż pokolenie osób starszych od siebie. Oprócz tego, że jest bardziej "otwarte" na świat, do spraw seksualnych nie podchodzi zero-jedynkowo. Dlaczego? Zdaniem seksuolożki Darii Świderek, wszystko sprowadza się do tego, jak rozumiany jest seks przez osoby z pokolenia Z, a jak przez starszych - millenialsów.