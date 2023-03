Śpisz w skarpetkach? To duży błąd

Dlaczego? W tej części garderoby mogą znajdować się bakterie, które później, prosto ze skarpetek, trafią do naszej pościeli. Badacze poparli swoją tezę pewnym eksperymentem. Pobrali próbki od wybranej grupy osób. Okazało się, że na połowie zabezpieczonego ze skarpetek materiału znajdowała się bakteria pseudomonas aeruginosa. Jak podaje portal The Sun, bakteria ta najczęściej występuje w wodzie i glebach. Co więcej, może ona powodować poważne infekcje dróg oddechowych i moczowych. Nie brzmi to dobrze. Naukowcy pobrali też próbki z innych przedmiotów. Ale to właśnie w skarpetkach oraz wycieraczce, znajdowało się najwięcej bakterii.