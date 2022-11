Zalej orzechy włoskie wrzącą wodą. Później sobie podziękujesz

Orzechy włoskie to wielozadaniowy dodatek do potraw - możemy je dodać do sałatek, ciast, czy przy robieniu sosów. Produkt ten świetnie się sprawdza jako uzupełnienie naszej codziennej diety o wiele ważnych składników odżywczych. Trik z gorącą wodą sprawi, że nigdy nie zmarnujemy z orzecha nawet łupinki, i to z korzyścią dla własnego zdrowia.