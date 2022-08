Zapomnij o spaniu w bieliźnie czy nawet w piżamie. Twoje ciało ci za to podziękuje

Spanie nago jest zbawienne dla zdrowia i samopoczucia

Dlaczego eksperci polecają spanie nago? To przyzwyczajenie ma bowiem zbawienny wpływ na nasz organizm. Przede wszystkim, będąc nago, gwarantujemy sobie lepszą jakość snu. Nic nie krępuje naszych ruchów, nie uwiera, co sprawia, że znacznie rzadziej przebudzamy się w nocy. Ma na to również wpływ obniżona temperatura ciała. Głęboki sen pozwala uregulować gospodarkę hormonalną. To daje nam więcej energii i radości w ciągu dnia, co z kolei sprawia, że rzadziej sięgamy po słodycze. Nie dość, że lepiej funkcjonujemy, bo jesteśmy wypoczęci, to jeszcze dbamy o swoją figurę!