Zaskakująca technika. Dzięki niej mózg będzie jak brzytwa

Nasze mózgi pracują non stop. Nic więc dziwnego, że wraz z wiekiem szybciej się męczymy, zapominamy pewnych rzeczy i szybciej odczuwamy przeciążenie otaczającym nas światem. Jak sobie poradzić z tym, że mózg nagle zaczyna działać na wolniejszych obrotach? Psychologowie mają pewną sztuczkę, która "odświeża" nasze twarde dyski. To tak proste, że aż szokuje. Jak to możliwe, że coś takiego w ogóle działa?