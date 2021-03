Luźne upięcia włosów. Proste fryzury na co dzień i od święta

Upięcia włosów wcale nie muszą być skomplikowanie. Niektóre z fryzur zajmują nie dłużej niż 5-10 minut, ale ich efekt mocno zaskakuje oraz zachwyca. Niezależnie od tego czy posiadasz pasma krótkie, czy długie, proponowane fryzury błyskawicznie wykonasz. Jeśli zależy Ci na luźnych upięciach, zobacz, jak fantazyjnie je spiąć.

Luźne upięcia włosów charakteryzują się przede wszystkim prostotą wykonania, a także niezwykłym efektem końcowym. Modny wygląd to dodatkowy atut, który przemawia na korzyść tego typu fryzur. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób upiąć włosy na co dzień, zajrzyj niżej po inspiracje.

Luźne upięcia włosów – niedbały kok

Jednym z najmodniejszych i najwygodniejszych upięć włosów jest niedbały kok. To ponadczasowa propozycja, która spodoba się miłośniczkom luzu oraz wygody. Ważnym punktem tego upięcia jest z pozoru niedbały wygląd, ponieważ upięte pasma są luźne, a twarz okala kilka wystających kosmyków, co dodaje dziewczęcości. Jak go zrobić? Wystarczy, że zwiążesz włosy za pomocą gumki, po czym powstały kucyk zakręć wokół własnej osi. Możesz także takie upięcie włosów uzyskać poprzez wydzielenie kilku pasm i luźne spięcie za pomocą wsuwek. Bardzo dobrze sprawdzi się dodatkowa kolorowa opaska.

Luźne upięcia włosów – nieśmiertelny kucyk

Kucyk zwany też końskim ogonem to chyba najprostsza z możliwych fryzur na co dzień. Co powiesz na luźny wysoki kucyk? Dokładnie rozczesz włosy i zwiąż je jak najwyżej na głowie. Świetnie sprawdzą się efektowne gumki ze zdobieniami, ale równie dobrze możesz opleć kucyk jednym z pasemek. Wysuń z upięcia kilka pasemek z przodu, aby te swobodnie opadały na twarz. Jeśli zależy Ci na elegantszym upięciu włosów, wówczas wykorzystaj lokówkę i zakręć pasma.

Luźne upięcia włosów – niezastąpiony warkocz

Do kolejnego typu luźnych upięć włosów należą wszelkiego rodzaju warkocze. Pasują one do kobiet w różnym wieku, niezależnie od rodzaju włosów. Nawet te najprostsze sploty pięknie się prezentują i potrafią wywołać niezwykłe wrażenie. Od pewnego czasu bardzo modne są luźne warkocze, które zdominowały trendy fryzjerskie. Co powiesz na tzw.bubble braid? Choć na początku wymaga on wprawy, to już po kilku próbach w kilka chwil wyczarujesz piękne upięcia, które dodadzą włosom większej objętości.

Luźne upięcia włosów – half messy bun

To świetna propozycja dla włosów długich i półdługich. Jeśli marzysz o szybkim i luźnym upięciu włosów, ale jednocześnie zależy Ci na maksymalnej naturalności, dobrze trafiłaś. Rozczesz włosy tak, jak zwykle, a z tyłu zrób tzw. gniazdo z kilku pasm. Może je spiąć kilkoma wsuwkami po bokach – najlepiej, aby włosy były w kontrolowanym nieładzie, dlatego nie muszą być perfekcyjnie upięte. Jeśli nie masz za dużo czasu, wówczas sięgnij po ulubioną gumkę i kilka pasemek z góry po prostu przełóż do połowy.

Luźne upięcia włosów – wywinięte pasma

Jeśli masz krótkie włosy sposób na luźne upięcie jest także dla Ciebie. Wystarczy, że po rozczesaniu włosów wywiniesz z jednej strony pasemko, które zabezpieczysz wsuwką. Z drugiej strony zrób dokładnie tak samo. Następnie oba końce złącz ze sobą za pomocą kilku spinek albo wsuwek. Możesz je tak zostawić, aby uzyskać gładkie uczesanie, ale równie dobrze wypadnie upięcie pozostałych pasm za pomocą ozdobnej klamerki lub gumki. Tym sposobem uzyskasz fryzurę 2 w 1 – w każdej chwili będziesz mogła ją przemienić.

