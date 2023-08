Turyści dopytują o zachowanie Rosjan w tureckich kurortach. Polska przewodniczka komentuje

- To oczywiście pociągnęło za sobą drastyczny wzrost cen mieszkań i wynajmu, nawet o 300 czy 400 proc., a inflacja dodatkowo zrobiła swoje. Jeśli na początku ubiegłego roku cena wynajmu mieszkania wynosiła 2000 lir (ok. 380 zł), tak już w kwietniu było 12 tysięcy (ok. 2250 zł), a w czerwcu 20 tysięcy (ok. 3750 zł). Mam znajomych z Anglii, którzy nie kupili tu nieruchomości, bo nie mieli takiej potrzeby, a przebywają w Turcji już z 20 lat na emeryturze i teraz mieli problem z przedłużeniem pobytu – dodaje.