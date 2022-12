W święta sklepy monopolowe przeżywają oblężenie. "Polacy się nie ograniczają"

- Pijani klienci to nasz chleb powszechni. Uwielbiam swoją pracę, ale gdy ich obsługuję, czuję złość i irytację. Zwłaszcza gdy są to osoby, które ledwo stoją na nogach. Przewracają się na regały, niszczą towar i narażają mnie na spore koszty. Nie zawsze reagują na prośby o opuszczenie lokalu - dodaje Agnieszka. Spokojna rozmowa nie rozwiązuje problemu. Kobieta musi podnosić głos i podejmować bardziej zdecydowane kroki. - Jeśli widzę nietrzeźwego klienta, blokuję mu wejście do sklepu. Wyrzucenie go, gdy będzie już w środku, to trudne zadanie. Zwłaszcza gdy słania się na nogach - komentuje.