Wystawiasz jedną stopę spod kołdry? Nie robisz tego bez powodu

Obniżenie temperatury ciała ułatwia bowiem zasypianie i zapewnia lepszy, dłuższy sen. Pewni tego są naukowcy z University of Pittsburgh School of Medicine, którzy zdecydowali się przeprowadzić na ten temat szerokie badania. Zauważyli, że nawet osoby, które cierpią na bezsenność, po obniżeniu temperatury ciała oraz pomieszczenia są w stanie przespać całą noc. Idealną temperaturą do snu okazuje się być 18-20 st. C.