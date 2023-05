Ciężarna stanęła w kolejce. "Kasjerka wydarła się na cały sklep"

Wiele osób zapytanych o to, czy przepuściłoby w kolejce ciężarną kobietę, z pewnością odpowie twierdząco. Okazuje się, że ten akt życzliwości wciąż należy do rzadkości. - Nigdy nikt nie ustąpił mi pierwszeństwa. Niezależnie od tego, czy było to laboratorium, przychodnia czy sklep - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Małgorzata, która w trakcie ciąży mierzyła ze społeczną znieczulicą.