Jest taksówkarzem. "W święta większość klientów jest pod wpływem"

- W głównej mierze zależy to od tego, jakiej specyfikacji jest to lokal. To już podpowiada, na jakich klientów można trafić. Idąc do restauracji, wymaga się nieco większej kultury i tak też jest w święta. Bary szybkiej obsługi mają w tym czasie "luzik", bo zazwyczaj tylko przejezdni wpadają coś przekąsić i lecą dalej, życząc wesołych świąt. W hotelach są zjazdy rodzinne, więc mamy bardziej domową atmosferę, bez awantur czy pyskówek - tłumaczy Ania.