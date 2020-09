Olejek z marakui. Dlaczego warto włączyć go do codziennej pielęgnacji?

Olejek z marakui należy do tego typu preparatów, który polecany jest praktycznie wszystkim. W końcu doskonale odżywia, regeneruje oraz dodaje świeżości i blasku. Jego szerokie właściwości mogą zostać wykorzystane na wiele różnych sposobów, ponieważ sprawdzi się nie tylko do pielęgnacji, ale także do zmniejszenia obrzęków czy masaży. Co jeszcze warto wiedzieć o olejku z marakui?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Olejek z marakui poradzi sobie z pielęgnacją skóry i włosów. (Pexels)