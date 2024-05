Gdzie wyrzucić pęknięte lustro? Wielu Polaków popełnia ten błąd

W dzisiejszych czasach segregacja śmieci to standard, co jest jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ wszyscy powinniśmy dbać o naszą planetę. W wielu blokach i wspólnotach mieszkalnych są specjalne kontenery na różne rodzaje odpadów.

Wiadomo, że żółty oznacza plastik, niebieski - papier, do zielonego powinno wrzucać się szkło, a do brązowego bioodpady bez plastikowych worków. Odpady zmieszane zazwyczaj są w szarych lub czarnych kontenerach. Niektóre przedmioty potrafią jednak sprawiać trudność. Nie zawsze wiadomo, gdzie wyrzucić potłuczone lustro, tubkę po paście czy żarówki. Gdzie należy je umieszczać?

Gdzie wyrzucić pęknięte lustro?

Wydawałoby się, że skoro lustro wykonane jest ze szkła, to powinno trafić do pojemnika z tym właśnie tworzywem. Nic bardziej mylnego. Potłuczone szkło w tym również, pęknięte lustro, należy umieścić w koszu na odpady zmieszane.

Kubki, talerze, naczynia żaroodporne, szklane przedmioty (w tym te potłuczone, jak np. lustro), a także porcelana, mimo że wyglądają podobnie do szkła, nie mogą być wyrzucane do tego samego pojemnika. Ze względu na różnice w składzie chemicznym i temperaturze topnienia, wszystkie te przedmioty powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane.

Gdzie wyrzucić zużyte żarówki?

Zużyte żarówki to kolejny dylemat osób, które chcą prawidłowo segregować śmieci. Choć aż 90 proc. żarówek nadaje się do recyklingu, nie można ich wyrzucać do zwykłego kosza, gdyż zawierają szkodliwe substancje. Żarówki to elektrośmieci, dlatego powinny trafić do specjalnego pojemnika lub punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego.

Problematyczne opadki - gdzie je wyrzucić?

Wciąż dużo osób boryka się z problemem odpowiedniej segregacji kartonów po mleku. Chociaż z wierzchu są one wykonane z materiału przypominającego czysty papier, w środku znajduje sio tworzywo sztuczne, dlatego też najlepiej po zużyciu mleka, zgnieść karton, zakręcić go, a następnie umieścić w koszu na plastiki.

Podobnie jest z tubką po paście do zębów oraz pojemnikach po aerozolach, które lądują w żółtym koszu na śmieci. Nieco inaczej wygląda sytuacja z buteleczkami po lakierach do paznokci, które ze względu na swoją zawartość powinny znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.

