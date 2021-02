WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najmodniejsze czółenka na szpilce za 79,99 zł. Kupisz je za rogiem... Mróz i spędzanie czasu w domu już tak długo dają się nam we znaki, że czas na małą rekompensatę. Wybierz dla siebie klasyczne czółenka na szpilce,a od razu poczujesz się lepiej. Kiedy przejdzie wiosna, będziesz na nią gotowa... Skórzane czółenka na szpilkach to synonim elegancji i seksapilu Źródło: Fotolia Czas na odrobinę elegancji Sportowa nonszalancja to trend, który przez ostatnie miesiące mocno przybrał na sile. Nic dziwnego, pandemia sprawiła, że zaczęłyśmy nosić getry do marynarek, bluzy łączyć z eleganckimi płaszczami, a dresami zastępować eleganckie sukienki. Co do butów – tu rządziła ta sama reguła, czyli miało być wygodnie i niekoniecznie elegancko. Taka tendencja ma swoje zalety, jak i wady. Z jednej strony to zdrowo dla nóg i kręgosłupa, z drugiej - niektóre z nas tęsknią za subtelnym stukotem wysokich obcasów na chodniku. Jeśli jesteś maniaczką eleganckich butów i tęsknisz za tym, jak subtelnie podkreślają linię nogi, teraz możesz rozpocząć łowy i... zaoszczędzić do połowy ceny za luksusowe czółenka. Klasyczne szpilki to wysokie obcasy zapewniające efekt wydłużenia nóg, ale i wymagające sporych zdolności w poruszaniu się w takim obuwiu - zwłaszcza na nierównej powierzchni. Za optymalne uważa się te wysokości 7 do 8 cm, ale i niższe zapewnią elegancki efekt. Takie czółenka mają niskie wycięcie, nieduży obcas, łatwo się zakładają i zdejmują, a po noszeniu ich cały dzień nie czujesz się jak po torturach. Czerwień nie tylko na walentynki Niezależnie od wagi, wzrostu czy koloru włosów, każda kobieta będzie wyglądać dobrze w czerwonych szpilkach. Te buty mają w sobie coś, co sprawia, że chce się je nosić! I wbrew pozorom nie są zarezerwowane wyłącznie na romantyczne kolacje czy święto zakochanych. Śmiało możemy założyć je do jeansów, białej koszuli lub wybrać czarny golf. Ciekawym zabiegiem może okazać się połączenie liliowej sukienki z czerwonymi czółenkami. Odważne, ale o to przecież chodzi w modzie. Jeśli jednak wolicie tradycyjne zestawienia, w sklepach znajdziecie pełno monochromatycznych ciuchów, np. czarnych spódnic, koszul i motywów groszkowych. Czerwień na butach przełamie całość, a jednocześnie wszystko będzie w spójnej tonacji. Dodajcie do tego listonoszkę ze skóry węża lub skórzany maxi worek z ćwiekami. I gotowe. Zakrywamy twarz, odsłaniamy stopy Moda zawsze inspirowała się stylem ulicy. Dziś nie chodzi już tylko o desenie i kolory, ale również o idee i wybory, których dokonujemy z czystej konieczności. Skoro nosimy maseczki i nie możemy prezentować się w całej okazałości, odsłaniamy za to całą resztę. Tej wiosny królować będą przezroczyste tkaniny i cieliste kolory. Jeśli chodzi o czółenka, tu stawiamy przede wszystkim na kolory nude, beżowe i kremowe. Dlaczego to się sprawdzi? Bo tego typu odcienie pasują w zasadzie to każdej stylizacji, zarówno klasycznej, jak i sportowej. Beżowe czółenka możemy nosić do jeansów, rozkloszowanych i wąskich sukienek, a także bardziej zobowiązujących strojów. To również idealny dodatek do biurowej stylizacji. Jeśli planujemy przesiąść się z domowego krzesła na rowerowe siodełko, możemy jeździć do pracy w trampkach. Dopiero na miejscu założymy nasze efektowne buty na szpilce. Czółenka z biżuteryjnymi akcentami Projektanci robią wszystko, by zwrócić uwagę na stopy. W tym sezonie naszą uwagę przykuwać będą czółenka z łańcuszkami lub motywem broszki. Słowem, delikatny powrót do lat 2005-2006, kiedy to królowały kolorowe błyskotki na butach. Jedyna różnica jest taka, że teraz przywiązujemy większą wagę do jakości i faktury obuwia. W sklepach CCC mamy ogromny wybór czółenek i do tego zawsze w świetnej cenie. Najmodniejsze szpilki obite są atłasem lub ekologiczną, lakierowaną skórą, a przód zdobią solidne złote lub srebrne łańcuszki albo cyrkonie. Do czego nosić takie szpilki? Najlepiej oczywiście do pięknych spódnic i sukienek, ale znajdzie się miejsce i dla skórzanych ciuchów. Wszystko zależy od całościowej tonacji. W przypadku bogato zdobionych butów raczej kierujemy się zasadą: mniej znaczy więcej. Nie idziemy jednak w stronę typowych kolorów ziemi, takich jak błękit czy khaki – w parze z wyrazistymi czółenkami chętnie idą wyraziste, ale gładkie kolory, np. karmazyn, fiolet, srebro czy kobalt. Gotowe na wiosenny sezon szpilkowy? My już tak!