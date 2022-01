Hologramowe buty na karnawał 2022. Wiemy, gdzie je kupisz!

Lakierowane szpilki w wersji soft

Złoto, brokat czy cekiny nierozerwalnie kojarzą się z karnawałem. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by postawić na wysmakowaną elegancję. Świetnym wyborem będą gładkie, lakierowane czółenka Gino Rossi w czarnym lub beżowym kolorze. Możemy założyć je do wieczorowej sukienki np. czerwonej, ze zwierzęcym deseniem lub motywem złotych łańcuchów. Jeśli lubimy ekstrawagancję, ale w umiarkowanym wydaniu, wybierzmy cennikową bluzkę, a do niej załóżmy czarne spodnie oraz seksowne szpilki w karminowym kolorze. Całość możemy przełamać czerwonymi akcentami w postaci biżuterii na rzemyku lub ognistego lakieru do paznokci. A może wolimy szaro-niebieskie odcienie? W takim razie proponujemy lakierowane czółenka Lasocki w turkusowym kolorze albo te od Gino Rossi w odcieniu grey metallic – koniecznie do czerwonego garnituru w kratę. To hit tego sezonu!