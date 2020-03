Edyta Górniak podpowiada córce Kasi Kowalskiej jak wygrać z koronawirusem. "Zaufaj swojej sile"

O stanie zdrowia swojej córki poinformowała na Instagramie Kasia Kowalska. 27 marca opublikowała poruszające wideo. - Witam serdecznie. Dzisiaj dostałam telefon z jednego ze szpitali w Anglii, w którym leży moja córka. Pytali, czy zgadzam się na jej intubację. Chciałabym tym filmikiem sprowokować was do myślenia, czy musicie wychodzić z domu, czy to naprawdę jest konieczne - powiedziała. Dwa dni później wokalistka podziękowała za falę wsparcia oraz podzieliła się pozytywną informacją, że jej córka wraca do zdrowia.