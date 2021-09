Najmodniejsze kardigany na jesień. Co będziemy nosić?

Cienki sweter, przeważnie bez zapięcia, to jeden z ulubionych elementów jesiennej garderoby. Sprawdza się zarówno w stylizacjach casualowych, jak i w sportowym stylu. Co ciekawe, kardigan pierwotnie noszony był przez brytyjskich żołnierzy w drugiej połowie XIX w. Nazwa swetra pochodzi od tytułu rodowego generała Brudenell’a, który był siódmym księciem Cardigan. Dopiero z czasem swetry stały się uniwersalne dla obu płci – Coco Chanel wylansowała ubrania z dżerseju. To co było tylko sposobem przystosowania się do warunków wojennych, przekształciło się w nowy styl życia. Do dziś sięgamy po kardigany zarówno długie, jak i krótkie, z ciekawszym wzornictwem. Jakie modele są teraz na topie?