Najmodniejsze torebki na święta – do 400 zł

Bagietka – inspirowana Fendi

Nazwa wzięła się od sposobu noszenia – pod pachą, jak francuska bagietka. W 1996 r. Silvia Fendi-Venturini, dyrektor kreatywna włoskiego domu mody, zażyczyła sobie eleganckiej torebki wieczorowej. Odpowiedzią był model na krótkim pasku, zdobiony haftami. Zrobił taką furorę, że kilka lat później powstało ok. 600 różnych interpretacji. Z bagietkami zaczęły pokazywać się takie gwiazdy, jak Madonna czy Gwyneth Paltrow. Dziś fason baguette bag doceniają największe znawczynie trendów. Ma szalenie modny, trapezowy kształt, przez co idealnie układa się przy linii ciała, a krótki pasek dodatkowo przytrzymuje ją w wygodnej pozycji. Jedną z ciekawszych propozycji Wittchen jest bagietka uszyta z imitacji zamszu. Front torebki zdobi elegancki perłowy łańcuch zawieszony na dwóch złotych obręczach z wygodnym otwarciem. Jeśli na co dzień nosimy stonowane kolory ubrań, wybierzmy torebkę w kolorze klasycznej czerni, wyrazistego turkusu lub fioletu.