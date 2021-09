Nowe oblicze denimu. Za co tak kochamy spodnie jeansowe?

Fankom przetarć z pewnością przypadną do gustu modele boyfriend, np. w wersji total look. Aby całość wyglądała seksownie, zamiast trampek załóżmy botki na szpilkach. Do tego zestawu potrzebujemy jedynie luźnego płaszcza. Klasyczne jeansy dopasowane do sylwetki to krój łaskawy dla każdej figury. Niskie biodrówki rozszerzane od góry to dobry wybór dla dziewczyn o szerszych udach. A jeśli nie mamy wyraźnie zaznaczonej talii, wybierzmy spodnie z wysokim stanem.