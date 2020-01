Jak dopasować oprawki okularów do kształtu twarzy? Ten sposób zawsze się sprawdza

Okulary, zarówno te korekcyjne, jak i przeciwsłoneczne, powinny pasować do naszego stylu, osobowości oraz dodawać nam urody. Jednym z najważniejszych etapów dobierania tych idealnych jest zatem dopasowanie ich do naszej twarzy. Sprawdzamy, jakie modele pasują do różnych kształtów twarzy i które z nich wizualnie mogą buzię wyszczuplić.

Okulary przeciwsłoneczne to nieodzowny dodatek nie tylko latem

Minimalizm i maksymalizm

Okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne to akcesorium, z którego korzystamy niezwykle często. To ważne, by były idealnie dopasowane do naszego wyglądu, a przede wszystkim sprawiały, że dobrze się w nich czujemy. Na doskonały wygląd i świetnie samopoczucie w wybranych okularach, składa się kilka elementów, które warto przemyśleć jeszcze przed dokonaniem zakupu. Prócz kształtu okularów, który jest najważniejszym kryterium podczas wyboru, zastanów się nad samym wyglądem szkieł oraz oprawek.

Okulary mogą być dodatkiem, który podkreśla naszą osobowość i sprawia, że nasz wygląd nie umknie niczyjej uwadze. Jeśli lubisz przyciągać spojrzenia, nie wahaj się wybrać oprawek grubych lub kolorowych czy wzorzystych. Jeśli z kolei wolisz, by okulary były jedynie mało wyrazistym dodatkiem, możesz zdecydować się na zakup modelu w minimalistycznym stylu.

Kształt twarzy a okulary

Podczas wyboru oprawy okulary musisz pamiętać o tym, by dopasować je do swojej twarzy. Kości policzkowe, podbródek, czoło i zarys szczęki tworzą kształt, który możesz złagodzić i odrobinę wizualnie zmodyfikować. Jak dobrać okulary do kształtu twarzy?

Twarz okrągła

Miękkie kontury, zaokrąglone policzki, broda i czoło. Twarz okrągła zazwyczaj jest szeroka i krótka. Najbardziej pasują jej kwadratowe oprawki, dzięki którym staje się bardziej wyrazista. Kwadratowe oprawki dla okrągłej twarzy powinny być delikatne i niezbyt szerokie. Oprawa nie powinna być także zbyt gruba, ponieważ mogłaby niepotrzebnie poszerzyć twarz. Delikatne oprawki sprawdzą się tu doskonale.

Twarz kwadratowa

Prosty kształt oraz silne rysy w okolicach szczęki i kości policzkowych to cechy charakteryzujące twarz kwadratową. Najlepszym wyborem przy tak wyrazistych i ostrych rysach są oprawki owalne oraz okrągłe. Ich obły kształt złagodzi nieco rysy i doda ci delikatnego, kobiecego wyglądu. Twarz kwadratowa najczęściej jest podłużna, więc unikaj wąskich modeli, które mogą ten efekt spotęgować. Najlepiej zdecydować się na grubsze i szerokie oprawki, dzięki którym odrobinę wizualnie poszerzysz buzię.

Twarz owalna

Panie, które posiadają owalną buzię mogą odetchnąć z ulgą. Taki kształt twarzy pozwala nosić każdy kształt oprawek i cieszyć się różnymi stylami tego dodatku. Twarz owalna dobrze będzie wyglądać zarówno w oprawkach kwadratowych, owalnych, "kocich", a nawet okrągłych. Jedyne, na co musisz zatem zwrócić uwagę, kiedy wybierasz idealny model, to szerokość okularów. Nie powinny być zbyt szerokie i wystawać poza najszerszą część twojej twarzy, czyli policzki.

Twarz trójkątna

Trójkątny kształt twarzy charakteryzuje się szerokim czołem oraz zwężającym się podbródkiem. Delikatna buzia nie będzie dobrze wyglądać w bardzo mocnych, kwadratowych i grubych oprawkach, które mogłyby ją niepotrzebnie przytłoczyć. Szukaj oprawek, których kształt jest podobny do kociego oka - wyższy kant oprawki powinien być "wyciągnięty" do boku i lekko podwyższony. Takie oprawki dodadzą ci charakteru, ale nie będą zbyt ostre.