Jak łączyć biżuterię? Miksujemy i utrwalamy chwile Biżuteria z bożonarodzeniowymi akcentami to doskonały prezent pod choinkę. Jednak czy nadaje się do noszenia wyłącznie w święta? Absolutnie nie! Podpowiadamy, jak łączyć motywy z poszczególnych sezonów tak, by osiągnąć jednolity, a zarazem spektakularny efekt. (Materiały prasowe, Fot: Apart) Zawieszki to trend, który utrzymuje się od lat i nie traci swej pozycji – wręcz przeciwnie. To idealne uzupełnienie wielu stylizacji, zarówno casualowych, jak i takich, które podkreślają nasz indywidualny charakter. Co więcej, to możliwość wyrażania siebie w poszczególnych momentach naszego życia. Magia świąt zaklęta w srebrnej zawieszce Wigilijna kolacja celebrowana w gronie najbliższych, czekanie na pierwszą gwiazdkę i pierwszy śnieg – oto magia świąt. Boże Narodzenie dlatego jest takie wyjątkowe, bo przywodzi na myśl konkretne potrawy, zapachy, dekoracje, a także odświętne stroje. Kojarzy się z zapachem pomarańczy, piernika korzennego i oczywiście ukrytymi pod choinką prezentami. Wśród nich mogą znaleźć się stylowe drobiazgi, kupione z myślą o bliskiej osobie, np. bransoletka z elfem, bucikiem i saniami Mikołaja, srebrna zawieszka z cukrową laską, przewiązaną zieloną kokardą, a także uroczy pingwin, czerwona skarpeta i dzwonek. Brzmi bajecznie? To nie koniec niespodzianek! Po okresie świątecznym można odłączyć zawieszki i nosić na bransoletce inne symbole okolicznościowe. Dla najważniejszej kobiety w życiu Marzec i maj to wyjątkowe miesiące, które przypominają nam o tym, jak wielka siła tkwi w kobiecości. W tym czasie warto podarować bliskiej osobie – mamie, babci, siostrze, przyjaciółce – coś, co symbolizuje jednocześnie delikatność i waleczność. Wśród srebrnych zawieszek Beads znajdziemy napis Mom, znak nieskończoności, serce, a także koralik wykonany ze szkła Murano, produkowanego na małej włoskiej wysepce, położonej niedaleko Wenecji. To właśnie w tych regionach w VIII w. rzemieślnicy zaczęli udoskonalać produkcję szkła. Szkło Murano cechowało się m.in. bogactwem kolorów – związkami miedzi i kobaltu nadawano mu barwę błękitną, a roztworami złota – rubinową. Dziś ten rodzaj tworzywa znajdziemy w personalizowanych zawieszkach, dedykowanych kobietom, które chcą wyrazić siebie za pomocą stylowej biżuterii. Urocze zawieszki "Newborn" – dla młodej mamy Czy może być coś bardziej niepowtarzalnego, niż biżuteria, która przypomina o narodzinach dziecka? Specjalnie dla młodych mam powstały srebrne zawieszki ze stópką – różowe i błękitne, w zależności od płci maleństwa. Tego rodzaju błyskotkę warto podarować kobiecie, która dopiero co została mamą. To wyjątkowa forma okazania miłości do drugiej osoby, a także upamiętnienia wyjątkowych chwil macierzyństwa. W kolekcji Beads są także zawieszki z ubrankiem dla chłopca lub dziewczynki, akcesoria w kształcie stylowej gondoli, a także bransoletki z różnymi motywami Newborn – od uroczych kaczuszek przypominających, że nadchodzi czas kąpieli maluszka, aż po srebrne zawieszki z napisami "Boy", "Girl" czy "Sweet Baby". Taki niecodzienny prezent z pewnością zaskoczy bliską osobę! Biżuteria, która przypomina o ważnych chwilach Wybierając błyszczące dodatki do ubrań, warto zwracać uwagę na kolorystykę. Nie chodzi o to, aby wszystko było w jednej tonacji, ale żeby całość dobrze komponowała się ze sobą. I przede wszystkim pasowała do stylu osoby obdarowywanej. Jeśli chodzi o zawieszki – tu w zasadzie mamy pełną dowolność. Biżuteria z linii Apart Beads Collection wspaniale podkreśla i akcentuje wyjątkowe chwile naszego życia. Gdy zawita Nowy Rok, wraz z nim przyjdą kolejne wydarzenia, choćby Dzień Świętego Walentego. Wówczas można podarować ukochanej osobie bransoletkę z symbolami miłości. Wśród nich znajdziemy oczywiście serce, znaczek love, kłódkę rodem z Mostu Zakochanych w Rzymie, a także romantyczne puzzle i uroczego motyla.