Ponczowe kolekcje na sezon jesień-zima 2021/22

Trochę sweter, trochę szal

Historia ponczo sięga czasów pierwszych cywilizacji w Ameryce Południowej. Wówczas Inkowie i Aztekowie wykorzystywali wełnę lamy oraz alpaki do wyrabiania tkanin. Aby nadawały się do noszenia, trzeba było zrobić nacięcie na głowę. Tzw. poncho noszone w chłodne dni chroniło organizm przed wychłodzeniem, a w upał osłaniało przed słońcem. Dzięki niezwykłym możliwościom włosia, skóra mogła oddychać, a ciało zachowywało odpowiednią temperaturę. Kolejną zaletą jest to, że ponczo z dobrej jakości materiału nie wywołuje alergii i jest bardzo trwałe.