Street fashion – najmodniejsze płaszcze na jesień 2021

Eleganckie płaszcze w jodełkę

Brązy, szarości połyskujące nitki i wełna boucle to elementy, których warto szukać. W modzie jesiennej jak zawsze rządzi klasyka – płaszcze w jodełkę świetnie komponują się z białym golfem i zamszowymi botkami. Tego typu okrycie wierzchnie możemy nosić zarówno do jeansów, jak i eleganckich, rozszerzanych spodni czy ołówkowych spódnic z matowej skóry, np. w kolorze czarnym lub bordo. W nowych kolekcjach Diora czy Jasona Wu mogliśmy zobaczyć też przeskalowane płaszcze i kurtki oversize – są bardzo praktyczne i pasują do wszystkiego. Nic dziwnego, że ich odpowiedniki już trafiają do polskich sieciówek. Tam kupimy podobne modele w znacznie niższej cenie.