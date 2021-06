Halluksy, wysokie podbicie, krzywe palce. Jakie buty na lato?

Dobrym wyborem na lato będą przede wszystkim buty miękkie i elastyczne. Warto zainwestować w dobrej jakości materiał z podeszwą wykonaną z modelowanej gąbki. Dzięki temu ciężar ciała będzie rozkładał się równomiernie na stopie, a my nie będziemy odczuwać bólu przy chodzeniu. W profilaktyce ważne jest też to, by stopa miała odpowiednio dużo miejsca - szukajmy półbutów, które dopasowują się do kształtu stopy. Na lato sprawdzą się klapki, jednak zrezygnujmy z gumy i plastiku na rzecz naturalnych materiałów, najlepiej z opcją zapinania na rzepy zarówno na kostce jak i z przodu. Przed zakupem sprawdźmy również, czy obuwie posiada specjalne wkładki ortopedyczne.