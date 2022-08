Idealna cera w każdym wieku? Z tymi kosmetykami to możliwe!

Żel do mycia spłycający zmarszczki

Kwasy AHA, czyli po prostu kwasy owocowe to związki, które działają rozjaśniająco, złuszczająco, a także spłycają drobne zmarszczki. Do najpopularniejszych kwasów należą: kwas migdałowy, mlekowy oraz glikolowy – ten ostatni jest często stosowany w terapiach przeciwstarzeniowych. To dlatego, że ma możliwość głębokiego złuszczenia naskórka, a do tego poprawia świetlistość cery. Jeżeli szukamy dobrego kosmetyku do cery dojrzałej, wybierzmy żel do mycia twarzy z kwasami AHA, który oprócz tego zawiera również kwasy LHA. To pochodna kwasu salicylowego o właściwościach przeciwzapalnych i łagodzących podrażnienia. Taki żel nie tylko zadba o potrzeby skóry dojrzałej, ale też zmniejszy widoczność krostek, grudek i przebarwień.