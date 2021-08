Moda na babie lato. Romantyczne sukienki w cieplejszej odsłonie

Oldschoolowy romantyzm

A może by tak postawić na coś innego niż kwiaty? Genialnym sposobem na to, by przejść z ciepłych letnich dni w chłodne jesienne wieczory, są... koronki. Nie dość, że są piękne to jeszcze dobrze wyglądają w połączeniu z denimem czy skórą. Białą koronkową sukienkę midi można nosić np. do czarnych botków-glanów, jeansowych koszul lub klasycznej ramoneski. To tego jeszcze duży, słomiany kapelusz i outfit gotowy. Jak widać, ten ukochany zestaw letnich festiwali sprawdza się również "za miastem". Czy wy też gustujecie w koronkach? A może jednak w kwiatach?