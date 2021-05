Pięćdziesiątka to nowa trzydziestka. Hot sukienki dla dojrzałych kobiet

Czarna, nie taka znowu mała

To, że ciemne kolory wyszczuplają nie jest żadnym odkryciem, ale będziemy to powtarzać, jak mantrę. Coraz więcej kobiet po 50-tce może pochwalić się nienaganną sylwetką – Instagram jest pełen takich przykładów. Są jednak osoby, którym bezwzględnie zależy na tym, by ukryć to i owo. Wraz z wiekiem tempo przemiany materii zwalnia i trudniej jest zrzucić dodatkowe parę kilo. Na szczęście dzięki odpowiednim ubraniom w łatwy sposób możemy zakryć wystający brzuszek. Czarny od kilku sezonów wkrada się w łaski różnych elementów garderoby, zwłaszcza kostiumów kąpielowych. Co do sukienek, wiele gwiazd, takich jak Demi Moore czy Helen Mirren wciąż wybiera ten sprawdzony kolor. W tym sezonie czarne sukienki wcale nie są "małe". Przeciwnie. Mamy te rozkloszowane na dole, z dużą ilością falban lub w wersji oversize.