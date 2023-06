"Ogr z Ardenów". Przerażające, jak polował na dziewice

Olivier była w zaawansowanej ciąży, ale nie przeszkodziło im to w kontynuowaniu zabójczej serii. Wręcz przeciwnie, wykorzystała swój stan do zwabienia kolejnej ofiary. W sierpniu 1988 roku, na parkingu przy supermarkecie w dzisiejszym Châlons-en-Champagne, podeszła do 20-letniej Fabienne Leroy, tłumacząc, że źle się czuje i prosi ją, by powiedziała jej jak dojechać do najbliższego lekarza. Nie przeczuwając, że może stać się jej coś złego, Leroy wsiadła do samochodu pary. Cała trójka odjechała do znajdującego się pobliżu bazy wojskowej lasu. Tam Michel przystawił 20-latce pistolet do głowy i kazał wysiąść z pojazdu. Następnie zgwałcił ją i zabił strzałem w klatkę piersiową.