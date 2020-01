WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 2 suknia ślubnateściowa oprac. Aleksandra Kisiel 1 godzinę temu Czy matka panny młodej może założyć białą sukienkę? "Wychodzę za mąż. Moja mama założy białą sukienkę. Nie mam z tym problemu," pisze jedna z użytkowniczek Reddita. Pytanie tylko, czy konserwatywna rodzina pana młodego nie będzie miała problemu… Głosuj Głosuj Podziel się Opinie W co ubrać matkę panny młodej? Trudne pytanie, przed którym staje wiele kobiet. (123RF) Wybór sukni ślubnejwielu pannom młodym spędza sen z oczu. Dla innych problemem jest w co ubrać świadkową, mamę i teściową. Dla jeszcze innych w zasadzie nie ma problemów. No może poza potencjalną reakcją rodziny pana młodego. Kreacja dla matki panny młodej Właśnie w takiej sytuacji znalazła się jedna z użytkowniczek serwisu Reddit. Jest Amerykanką filipińskiego pochodzenia, zaś jej wybranek to Irlandczyk. Mama panny młodej, zgodnie z filipińską tradycją, w dniu ślubu córki założy tradycyjną suknię z bufiastymi rękawami i trenem, znaną jako suknia Maria Clara (nazwana na cześć bohaterki filipińskiej powieści "Nie dotykaj mnie" napisanej w czasach hiszpańskiej kolonizacji przez filipińskiego bohatera narodowego, Jose Rizala). Wikimedia Commons CC0 Podziel się Suknia Maria Clara, znana również jako Filipiniana przedstawiona na obrazie La Bulaquena Juana Luny. Dziewczyna nie ma nic przeciwko decyzji matki. Nie przeszkadza jej fakt, że nie będzie jedyną kobietą w bieli na swoim ślubie. Martwi się jednak, że irlandzka rodzina jej narzeczonego, uzna kreację mamy za nietaktowną. Jednocześnie wie, że oryginalna suknia Maria Clara znana również jako Filipiniana jest droga. Nie chce więc narażać matki na wydatek związany z zakupem kreacji w innym kolorze, skoro w jej szafie wisi już biała, tradycyjna suknia. Prosi więc o radę innych użytkowników serwisu. Spotyka się z bardzo ciepłymi reakcjami. "To będzie dobra lekcja historii Filipin dla rodziny męża!" piszą internatuci. "To twój dzień i grunt, żebyś to ty była zadowolona," dodają inni. "Na wszelki wypadek uprzedź rodzinę męża. W Irlandii biała suknia jest zarezerwowana dla panny młodej," zasugerował jeden z internautów. Czy byliście kiedyś na ślubie, na którym ktoś poza panną młodą miał na sobie biel?

