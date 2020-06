Julia Wieniawa pokazała garderobę. Jest wielka jak pokój

Julia Wieniawa opublikowała na swoim profilu na Instagramie selfie wykonane we własnym mieszkaniu. Aktorka ma na sobie t-shirt w kolorze brzoskwiniowym, obcisłe spodnie i szalenie modne w tym sezonie duże, złote kolczyki. Stylizacja Julii Wieniawy nie jest jednak tym, co najbardziej przykuwa wzrok. Nie sposób nie zwrócić uwagi na to, co odbija się w lustrze.