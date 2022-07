Ten kosmetyk do biustu daje efekt push-up! Zwiększa obwód i unosi biust

Dlaczego niektóre kobiety mają ładnie uniesione piersi, a inne niekoniecznie? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Lekarze są zgodni co do kilku czynników zwiększających ryzyko opadania biustu. Na pierwszym miejscu wymienia się ciążę i laktację – w tym czasie skóra rozciąga się i jeśli o nią nie zadbamy, trudno będzie wrócić do stanu wyjściowego. Do innych przyczyn można zaliczyć wahania wagi czy spadek produkcji kolagenu. Co więcej, opadający biust mogą mieć nie tylko posiadaczki dużego rozmiaru. Problem ten często dotyczy też kobiet, które noszą małą miseczkę.