Biustonosz a kształt piersi. Jak dobrać idealną miseczkę? Czarny, cielisty i kolorowy. Klasyczny, samonośny i modelujący. Stanik niejedno ma imię, ale najważniejsze jest to, aby dobrze leżał i pasował do sylwetki. Najlepiej oczywiście skorzystać z usług brafitterki, ale jeżeli nie mamy takiej możliwości, weźmy pod uwagę wygląd naszego biustu. Oto, jak dobrać odpowiedni model, aby pasował do kształtu piersi. Biustonosz jakby "nie pasuje" do piersi mimo dobrego rozmiaru? Możliwe, że dobrałaś zły kształt miseczki Będąc w sklepie z bielizną i oglądając biustonosze zwykle koncentrujemy się na rozmiarze miseczki. Tymczasem zasada powinna być odwrotna. Najlepiej trzeba zmierzyć obwód ciała pod biustem – bezpośrednio pod piersiami, nie w talii. Dzięki temu dowiemy się, jakie są nasze wymiary w tym miejscu, czy jesteśmy szczupłe, mniej lubi bardziej umięśnione. Zdarza się, że smukła dziewczyna z szeroką klatką piersiową będzie nosiła ten sam rozmiar, co jej koleżanka, która ma więcej tkanki tłuszczowej. Warto więc zwrócić na to uwagę, gdyż to pozwoli nam dobrać odpowiednią miseczkę. Czym jest rozmiar miseczki? Rozmiar miseczki oznaczany jest literą – A, B, C, D, E, F… Kolejne litery informują nas o wielkości biustu. Chcąc określić, jaki rodzaj miseczki będzie dla nas najlepszy, musimy sprawdzić zarówno rozmiar pod biustem, jak i obwód w biuście. Co ciekawe, wielkość miseczki np. dla rozmiaru 75 może nie być taka sama, co dla rozmiaru powiedzmy 65. Osoba o niewielkim biuście może nosić rozmiar D i wcale nie znaczy to, że wybrała za duży stanik. Wielkość miseczki jest bowiem uzależniona od obwodu. Jak zatem sprawdzić, czy miseczka została dobrana prawidłowo i czy nie jest za duża, ani za mała? Tu dobór stanika zależy przede wszystkim od kształtu piersi. Kształt piersi a rodzaj biustonosza Mniejsze, bądź większe to nie jedyne kryteria. Równie dobrze piersi mogą być bardziej okrągłe lub szeroko rozstawione. Istnieje kilka typów kształtów, które wymagają odpowiedniego biustonosza. To czy wybierzemy sportowy, push-up czy delikatną koronkę z fiszbinami, wpłynie na to, jak będziemy prezentować się pod ubraniem. A przecież zależy nam na tym, by było przede wszystkim estetycznie. Jak zatem dobrać idealną miseczkę do kształtu piersi? Piesi okrągłe Nawet, jeżeli nie są duże, odznaczają się jędrnością. Zwykle ten typ piersi nie wymaga dodatkowego podnoszenia czy wzmocnień. Bez problemu możemy wybrać biustonosz bez fiszbin. Oprócz tego możemy założyć stanik półpełny lub nisko zabudowany, np. z elementami koronki. Piersi o wąskim kształcie To dość specyficzny kształt, który może dotyczyć zarówno małych, jak i większych piersi. W tej sytuacji biust ma tendencję do zwisania, przez co trudno jest zachować ładny dekolt. Bardzo częstą przyczyną opadającego biustu jest zakończenie karmienia piersią. W tym przypadku lepiej postawić na pełny, bardziej zabudowany biustonosz, który sprawi, że piersi uniosą się i staną pełniejsze. Dzięki temu optycznie poprawimy ich kształt, a być może nawet uda nam się skorygować sylwetkę. Piersi szeroko rozstawione Sprawiają, że jest spora przerwa między nimi, a niekiedy wręcz piersi odchylają się na boki. Aby dobrze leżały w biustonoszu, sięgnijmy po model, w którym fiszbiny zaczynają się na dolnej części mostka. W ten sposób biust zostaje lekko podniesiony i "ściśnięty". Najlepszym wyborem będzie tu biustonosz typu plunge, które ma ukośnie, ścięte i usztywnione miseczki. Do tak zbudowanego biustu idealnie nadają się również biustonosze bezszwowe i sportowe. Piersi blisko osadzone W przeciwieństwie do piersi szeroko osadzonych, ten rodzaj biustu wymaga stanika, który będzie miał niewielki odstęp między miseczkami. Jeśli mamy większe piersi, możemy wypróbować wspomniany już model typu plunge, w kształcie litery V, który ma mocno wycięte miseczki i szeroko rozstawione, wąskie ramiączka. Bez problemy możemy jednak sięgnąć również po stanik z fiszbinami, których linia kończy się w dolnej części mostka. Tego typu rozwiązania były popularne choćby w latach 60. Piersi strzeliste Niezależnie od wielkości, piersi są szerokie u podstawy i stopniowo się zwężają, tworząc tzw. stożek. Dla takiego biustu najlepszym modelem będzie stanik pełny, który dzięki odpowiednim miseczkom mocno wspiera zarówno piersi, jak i mostek. Jeżeli nie lubimy fiszbin, możemy zdecydować się na biustonosz z mocną podszewką i szeroko rozstawionymi ramiączkami – tego rodzaju staniki trochę przypominają wersje plażowe. Piersi asymetryczne Są to piersi, które różnią się między sobą wielkością – zdarza się, że jedna jest mniejsza, a druga większa lub nie leżą w linii prostej. Nie ma jednak powodu do niepokoju. Wbrew przekonaniom wiele kobiet ma asymetryczny biust, a różnica jest prawie niezauważalna. Jeżeli jednak asymetria bardzo nam przeszkadza lub wyraźnie rzuca się w oczy, najlepiej wybrać odpowiedni stanik. Np. taki o większym rozmiarze. Dobrą opcją są również biustonosze typu push-up, które są wyposażone w wyjmowane wkładki. Pamiętajmy, że wybór odpowiedniego biustonosza może poprawić nie tylko wygląd naszych piersi czy dekoltu, ale również naszą sylwetkę i samopoczucie. Oczywiście powyższe propozycje to tylko sugestie, bo pozostaje jeszcze kwestia komfortu oraz indywidualnych upodobań. Warto jednak pamiętać, że noszenie właściwie dobranego stanika może pomóc korygować drobne mankamenty sylwetki, a niekiedy nawet wyeliminować większe problemy. 