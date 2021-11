Detoks skóry – jak skutecznie walczyć z zaskórnikami i wągrami?

Ważną częścią pielęgnacji jest regularne złuszczanie naskórka za pomocą peelingu. Warto go stosować 2-3 razy w tygodniu, aby zobaczyć efekty. Zanim jednak sięgniemy po taki produkt, upewnijmy się, że jest on właściwie dobrany do potrzeb skóry. W przypadku cery suchej i wrażliwej, lepszym wyborem będzie peeling enzymatyczny. Z kolei posiadaczki cery normalnej i mieszanej śmiało mogą sięgnąć po peeling enzymatyczny (wyjątkiem jest trądzik różowaty, gdzie mamy do czynienia ze skórą mieszaną, ale oprócz tego walczymy z rumieniem i zmianami naczyniowymi). Ciekawym rozwiązaniem są maseczki złuszczające, a także maski w formie peelingu gommage, np. na bazie mikrocząsteczek srebra. Głęboko oczyszczają skórę, eliminują niekorzystne bakterie, a do tego są łatwe w użyciu. Wystarczy po zastygnięciu zetrzeć produkt ze skóry, aby natychmiast złuszczyć zrogowaciały naskórek i oczyścić pory.