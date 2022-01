Jak ubrać się na stok? Narciarskie inspiracje

Nowoczesny strój narciarski już sam w sobie jest zachętą, by uprawiać sporty zimowe. Co powinniśmy o nim wiedzieć? Przede wszystkim, tego typu ubrania wykonane są z membran. To kilka warstw różnych materiałów połączonych ze sobą za pomocą specjalnego kleju. Zadaniem membrany jest to, aby kropelki wody nie dostały się do środka, a cząsteczki pary mogły być wypuszczone na zewnątrz. Oczywiście, poza membraną nadal obowiązuje zasada ubierania się na tzw. cebulkę. Dzięki temu nasze ciało będzie odpowiednio dogrzane, nawet gdy zdecydujemy się na jazdę wieczorem.