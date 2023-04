Jakie są najpopularniejsze smaki krówek weselnych? Czy warto postawić na klasykę, czy szukać oryginalnych smaków?

Słodkie małżeńskie krówki – najlepsze smaki

Wybierając weselne krówki, warto zastanowić się nad ich smakiem. Producenci prześcigają się ze sobą i oferują wiele opcji do wyboru. Klasyka to mleczne lub karmelowe cukierki – te, które zna chyba każdy z nas. Popularne warianty na weselnych przyjęciach to także: krówki o smaku kremówek, cukrówki z pomarańczą i czekoladą, krówki w czekoladzie, krówki miodowe.