anna lewandowska + 5 phlovewa chodakowskakylie jennerLidia Lewandowskapolskie kosmetyki Aleksandra Kisiel 5 godzin temu Marki kosmetyczne gwiazd. Dlaczego celebryci robią kremy? 20 lat temu gwiazdy marzyły o byciu twarzą perfum. Kontrakty reklamowe z L'Oreal czy Coty były symbolem sukcesu. Potem pojawiły się media społecznościowe i wywróciły rynek kosmetyczny do góry nogami. Dziś gwiazdy zakładają własne marki kosmetyczne i marzą o wielkich pieniądzach. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Anna Lewandowska dwa lata temu wprowadziła na rynek markę Phlov (East News) Kylie Jenner, najmłodsza członkini celebryckiego klanu, której status miliarderki, nadany przez Forbes w 2018 roku wzbudził wiele kontrowersji, fortunę zbiła właśnie na sprzedaży kosmetyków. I choć ostatecznie okazało się, że do miliardowej sumy zabrakło jej ok. 100 milionów dolarów, nie ulega wątpliwości, że sukces Kylie zainspirował nie jedną celebrytkę – influencerkę. Kylie Jenner: jak lajki zamienić w dolary I to ostatnie słowo jest chyba kluczem do sukcesu. Bo największy boom na marki kosmetyczne gwiazd pojawił się wraz z rozwojem Instagrama. Kylie Jenner, zanim wypuściła na rynek swój pierwszy lip-kit, czyli zestaw składający się z konturówki i matowej pomadki w płynie, zebrała na Instagramie 50 milionów fanów. Ich komentarze, wiadomości stanowiły bezcenne źródło informacji na temat potrzeb klientów. Jenner wręcz mogła odpuścić sobie badania rynku. Instagram powiedział jej, jaki produkt zrobić. Nic więc dziwnego, że influencerki, nie tylko te, które kiedyś nazwalibyśmy gwiazdami (aktorki, modelki, wokalistki), ale też „zwykłe dziewczyny", zaczęły szukać sposobu na zmonetyzowanie instagramowych zasięgów. Moda czy uroda? Co wybierają gwiazdy - Od jakiegoś czasu widać, że dla niektórych bycie tzw. ambasadorką marki i zarabianie na reklamie to za mało... Mają aspiracje, by własne marki tworzyć. Moda i uroda – to są najczęstsze domeny, w których chcą wykorzystać siłę własnej rozpoznawalności – komentuje Lidia Lewandowska, ekspertka od polskiego rynku kosmetycznego i redaktor naczelna branżowego serwisu Wirtualne Kosmetyki. Część z gwiazd, jak Jessica Mercedes czy Maja Bohosiewicz postanowiły założyć firmy odzieżowe. Jednak patrząc na skandale, jakie wybuchły w polskim internecie w ciągu ostatniego miesiąca można podejrzewać, że ubrania od celebrytów nie będą się już tak dobrze sprzedawać. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy Jessica Mercedes i „jej" marka Veclaim zmagała się z ogromnym kryzysem wizerunkowym, na rynku zadebiutowała Ala, czyli naturalne kosmetyki stworzone przez modelkę Kasię Struss.

Szybki rzut na wpis Krajowym Rejestrze Sądowym pozwala dowiedzieć się nieco więcej. Po pierwsze, Ala to marka nad którą Strusińska (bo tak brzmi pełne nazwisko modelki) pracowała od 2014 roku. Mało tego, jest prezesem zarządu spółki ALA i posiada znaczącą część udziałów – 19800 o wartości 198000 zł. Jest zatem udziałowcem większościowym. To rzadkość na polskim rynku. Dlaczego o tym piszę? Bo choć wiele gwiazd ma „swoje” marki kosmetyczne, tak naprawdę niewiele z nich posiada większość udziałów w spółkach. Ani Anna Lewandowska, ani Ewa Chodakowska, ani Krystyna Janda nie są wyłącznymi właścicielkami marek, które firmują swoimi nazwiskami. Czy jest w tym coś złego? Absolutnie nie. Pokazuje to natomiast pewną prawidłowość działania rynku. Gwiazdy / influencerki dają swoją markę osobistą, zasięgi w mediach społecznościowych, które pozwalają oszacować jak dany produkt będzie się sprzedawać, partnerzy zapewniają know-how, a podwykonawcy zajmują się wytwarzaniem kosmetyków. - Tak naprawdę bardzo trudno jest prorokować, czy popularność danej gwiazdy przełoży się na popularność produktów. Mimo siły social mediów, lajkami wciąż nie płacimy za towar – mówi Lidia Lewandowska. Pewnym jest, że dzięki mediom społecznościowym marki firmowane przez gwiazdy nie potrzebują tak wielkich budżetów na reklamę. Albo nie potrzebują ich w ogóle. Wspomniana już Kylie Jenner nie wydała ani centa na reklamę swoich produktów. I choć faktycznie siła nabywcza jej fanek nie była tak wielka, jak to szacowano, nadal mówimy o zyskach liczonych w setkach milionów dolarów. - Na pewno łatwiej jest markom sygnowanym przez celebrytki zaliczyć dobry pierwszy sprzedażowy strzał. Dzięki publikacjom w mediach, a więc darmowej reklamie, informacja o nowych produktach dociera naprawdę szeroko. O takim publicity inne młode marki mogą tylko pomarzyć. Zainteresowanie znacznie łatwiej jest wytworzyć niż utrzymać i dalszy sukces marki wymaga naprawdę żmudnej pracy – podkreśla jednak redaktor naczelna Wirtualnych Kosmetyków. Ile jest Anny Lewandowskiej w kosmetykach Anny Lewandowskiej? Lidia Lewandowska podkreśla, że kluczem do sukcesu jest współpraca gwiazdy z partnerem w postaci marki kosmetycznej czy ekspertów z branży , który znają rynek i mnóstwo regulacji, które nim rządzą. Taki duet sprawdza się w przypadku kosmetyków Janda: Krystyna Janda jest twarzą (i nazwą) marki, Jarosław Cybulski, który w swojej karierze był dyrektorem zarządzającym w Cederroth czy Alberto Culver (obecnie Unilever) jest prezesem spółki. Podobny model funkjonuje przy produkcji kosmetyków Phlov: Anna Lewandowska jest twarzą i udziałowcem spółki, know-how dostarczają właściciele marki Alkemie – Justyna Żukowska-Bodnar i Marek Bodnar. A co z opowieściami, a właściwie, mitami założycielskimi, które ma każda pojawiająca się na rynku marka? Jeśli firmy nie powstają organicznie, jak w przypadku pomadek Kylie Jenner, które pojawiły się, gdy sprawa ust młodziutkiej gwiazdy (powiększała czy nie powiększała) była przedmiotem wielu medialnych doniesień, trzeba taką historię stworzyć. -Dobrze, kiedy opowieść o takiej współpracy jest spójna, szczera, z jakąś szerszą wizją – wylicza Lidia Lewandowska. - Konsumenci sceptycznie traktują opowieści o tym, jak piosenkarka czy modelka stała się „twórcą” kosmetyków. Każdy przytomny wie, że do stworzenia skutecznych i dobrych receptur potrzebni są eksperci. Także między bajki można włożyć wszelkie historie o nieprzespanych nocach spędzonych przez gwiazdę w laboratorium… O wiele bardziej przemawia do wyobraźni i zdrowego rozsądku fakt, że znana osoba mogła mieć jakiś twórczy pomysł na markę – i o takim wspólnym tworzeniu warto mówić, bo to są zwykle wciągające i ciekawe historie – mówi Lewandowska. Serum czy tusz: co łatwiej sprzedać? Wiemy już po co i z kim gwiazdy tworzą kosmetyki. Pozostaje więc pytanie, które mnie nurtuje najbardziej: dlaczego polskie influencerki częściej wypuszczają na rynek kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy niż produkty do makijażu? Jeśli urodowe blogerki czy youtuberki wchodzą w partnerstwa z producentami kosmetyków kolorowych, ich wybór najczęściej pada na Makeup Revolution, brytyjską firmę, która z prędkością światła wypuszcza kolejne kolekcje przystępnych cenowo produktów, ewentualnie polskie Miyo czy Affect. Więksi gracze w branży, jak Oceanic, Inglot czy Bell zadowalają się kontraktami reklamowymi podpisywanymi przez gwiazdy lub małymi kolekcjami „gwiazdorskich” produktów np. pomadki w płynie firmowane przez Marcelinę Zawadzką. Tymczasem w Wielkiej Brytanii, Australii i przede wszystkim – USA, największy sukces odnoszą kolorowe kosmetyki „tworzone” przez gwiazdy. Fenty Beauty Rihanny okazało się rewolucją na rynku podkładów. Artystka pracując nad ofertą marki zaczęła od produktu, który wymaga najwięcej pracy – podkładów. I nie ograniczyła się do standardowych sześciu czy dwunastu kolorów, jak to się robi zazwyczaj wprowadzając nowy kosmetyk. Na dzień dobry Rihanna stworzyła podkłady Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation w 42 odcieniach! I zdobyła tym serca i portfele klientów na całym świecie. Czy w Polsce makijaż trudniej jest wyprodukować i sprzedać niż produkty do pielęgnacji? - Być może chodzi o koszty? - zastanawia się Lidia Lewandowska. - Na pewno tworzenie pełnej kolekcji do makijażu może być droższe i bardziej czasochłonne niż wypuszczenie kilku kosmetyków do pielęgnacji na początek. I bardziej ryzykowne, że jakieś produkty/kolory nie sprzedadzą się i będzie go trzeba wyprzedać za grosze. Makijaż to trudna kategoria. Wymaga dobrej ekspozycji w punktach handlowych, konieczne są szafy makijażowe, dobrze jest mieć przeszkolone konsultantki. To też podraża cały projekt, a na początku trudno przewidzieć, czy uda się wejść z nową marką do którejś z drogeryjnych sieci – mówi Lewandowska. Niewątpliwie, tzw. kosmetyki białe łatwiej jest sprzedać przez internet, zwłaszcza jeśli stojąca za nimi gwiazda nie jest blogerką urodową. Wystarczy jedno spojrzenie na cerę Ani Lewandowskiej, żeby dać się przekonać do zakupu polecanego przez nią serum czy kremu. Co innego z pudrem, podkładem czy pomadką. Te trzeba dobrać do koloru cery, oczu, etc.

Gwiazdy decydując się na wypuszczenie „własnych” kosmetyków wiedzione są dwiema kluczowymi pobudkami: chęcią zysku i rozbudowywania marki osobistej. Dlatego do pełnych emocji opowieści – mitów założycielskich i zapewnień o tym, że dopiero produkt X odpowiedział na wszystkie potrzeby gwiazdy, trzeba dołożyć jeszcze jedną rzecz: twarde dane z arkuszy kalkulacyjnych. Jak mówi Lidia Lewandowska, która rynek kosmetyczny zna od podszewki: - W tym biznesie sprawdza się podstawowa zasada: wyprodukować to nie jest największe wyzwanie, największe wyzwanie to sprzedać.

