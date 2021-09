Nie listonoszka, nie płócienna. Stylowe torebki idealne na zakupy

Wersja "podróżna"

Świetnie sprawdza się przy okazji krótkiego wypadu za miasto, ale równie dobrze można ją wykorzystać na większe zakupy. Jest na tyle pojemna, że pomieści wszystkie niezbędne rzeczy. A jej sportowy wygląd sprawia, że big bag prezentuje się bardzo stylowo. Do takiej torby możemy spakować laptopa, gdy akurat jedziemy do pracy, a po południu zajrzeć do supermarketu i zrobić zakupy na weekend. Dodatkową zaletą są osobne przegrody – dzięki temu możemy np. oddzielić produkty spożywcze od kosmetyków czy chemii gospodarczej. W dni kiedy nie wybieramy się na zakupy, możemy wykorzystać taką torbę, aby spakować sportowe buty, ręcznik, kosmetyki lub drobny sprzęt fitness. To must have przy każdym treningu – wracając z zajęć zawsze możemy wstąpić do sklepu po parę drobiazgów i wszystko spakować do jednej torby.