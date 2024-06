Uległeś ogrodowej modzie? Natychmiast wyrzuć. Są rakotwórcze

Jest to niby zwykła drewniana belka, w ciemnobrązowym kolorze, świetnie komponująca się z roślinami, ale mocno impregnowana niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami, niezbędnymi do tego, by mogła zachować trwałość przez wiele lat. Najczęściej do impregnacji używany jest olej kreozotowy, którym nasącza się drewno, by zachowało odporność na działanie wilgoci i rozwoju grzybów.