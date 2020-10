WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Super-rajstopy. Niewidoczne, ale zdziałają dla sylwetki cuda... Rajstopy modelujące wywodzą się z bielizny wyszczuplającej i korygującej sylwetkę. Dzięki odpowiednim materiałom i efektowi kompresji wygładzają drobne niedoskonałości sylwetki: np. fałdki na brzuchu, pełniejsze boczki czy pośladki, które straciły jędrność. Równocześnie pełnią swoją tradycyjną funkcję, czyli okrywają nogi. Odpowiednie rajstopy doskonale dopełnią jesienne stylizacje - mają też moc modelowania sylwetki (Adobe Stock) Rajstopy modelujące — pod dopasowaną spódnicę i sukienkę Efekt, jaki zapewniają nam wyszczuplające lub korygujące rajstopy, jest delikatny, ale widoczny. Taki dodatek nie kosztuje wiele, a może znacząco poprawić komfort noszenia np. dopasowanej sukienki. To często produkty zabudowane u góry, z dość wysokim stanem, dzięki czemu nad górną krawędzią nie będzie odznaczać się zbędna fałdka. Produkty wykorzystujące np. efekt push-up lekko unoszą pośladki już od nasady, dzięki czemu sylwetka np. w ołówkowej spódnicy lub dopasowanej sukience z dzianiny z profilu prezentuje się doskonale. Rajstopy modelujące - do zadań specjalnych Rajstopy modelujące z pozoru niczym nie różnią się od tradycyjnych cielistych lub czarnych, które nosimy na co dzień przez cały rok. Spod ubrania wystaje ich "normalna" część. Ich sekret tkwi w wytrzymałych włóknach, które wygładzają i subtelnie modelują okolice od brzucha przez boczki, brzuch i biodra po pośladki. Część modelująca to rodzaj spodenek, które pozostają całkowicie niewidoczne pod ubraniami. Takie rajstopy mają płaskie, niewpijające się w skórę szwy, które nie będą nas uwierać w ciągu dnia. Specjalistyczne rajstopy, które pomogą nam wymodelować niewielkie mankamenty sylwetki, z jednej strony pozwalają na noszenie eleganckich, dopasowanych ubrań i cieszenie się lepszą sylwetką. Modelująca sześć okala newralgiczne okolice i delikatnie je ściska, przy czym nie pozbawia nas komfortu swobodnego poruszania się, jedzenia i wygodnego siadania. Nie narób sobie wstydu - odpowiednie rajstopy na przyjęcie Nie tylko mankamenty sylwetki rujnują wizerunek, równie ważne bywają po prostu: gustowne rajstopy stosowne do eleganckich okazji. Optymalny produkt na duże wyjście to dzianina o wysokim stopniu elastyczności oraz oznaczeniu 5, 8, 12 do 15 DEN, czyli najcieńsze rajstopy. Tym symbolem oznacza się wagę przędzy wykorzystanej do produkcji rajstop. Im jest niższa, tym rajstopy cieńsze i bardziej eleganckie. Aby rajstopy były trwalsze, wymyślono przędzę cienką, ale o zwiększonej wytrzymałości. Takie cienkie, wzmocnione rajstopy posłużą ci dłużej, a jeśli dodatkowo zadbasz o ich pielęgnację i będziesz prać ręcznie, zyskasz trwały i elegancki dodatek na lata. Pamiętajmy, że rajstopy mają być jedynie dodatkiem do całej stylizacji, a nie jej głównym punktem, dlatego warto zrezygnować z błyszczących, kolorowych, wzorzystych produktów, które nie nadają się na eleganckie okazje. Efektowne kabaretki, choć przykuwają wzrok i są bardzo cienkie - uchodzą za nietaktowne. Powinno wybierać się cieliste, naturalne i matowe, a w chłodne pory roku cieńsze w ciemniejszych kolorach albo gustowne wersje czarnych rajstop.