Szampony kolagenowe to hit. Ułatwiają stylizację włosów

Jak kolagen działa na włosy?

Wysoka temperatura sprawia, że włosy są bardziej skłonne do kruszenia się i łamania. Trudno je ułożyć, a po wyprostowaniu szybko się puszą i wracają do poprzedniego stanu. Jeżeli często suszymy lub prostujemy włosy, warto zainwestować w kosmetyki kolagenowe. To dlatego, że zapewniają włosom nawilżenie i dają efekt długotrwałego wygładzenia.