Ubranie a rozmowa kwalifikacyjna. Jak sprostać wyzwaniu, zachowując własny styl?

Mówi się, że na rozmowie o pracę powinniśmy być ubrani w 10 proc. lepiej niż nasz rekruter. Bo oprócz mowy ciała i zasady wzajemnego szacunku, liczy się odpowiedni strój. To właśnie on w pierwszej chwili określa nasz wizerunek – jeżeli odpowiednio się ubierzemy, inni będą o nas wiedzieli tylko to, co zechcemy im przekazać. Pod wizerunkiem możemy ukryć swoją prywatność i cechy, których nie zamierzamy odsłaniać przed innymi. Albo odwrotnie – możemy w łatwy, ale bezpieczny sposób uwypuklić naszą bogatą osobowość.