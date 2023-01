3 kremy, które wygumkują cienie pod oczami

W przeciwieństwie do innych partii twarzy, skóra wokół oczu jest cienka. Ponieważ brakuje jej gruczołów łojowych, szybciej się starzeje, łatwo ulega przesuszeniu, a wszelkie zaniedbania są od razu widoczne. Jeżeli zapominamy o demakijażu, a do tego spędzamy sporo czasu przed komputerem, żyjemy w stresie i mało śpimy, pod oczami pojawiają się ciemne plamy. To nic innego jak naczynia krwionośne, które prześwitują przez skórę. Jeżeli chcemy się ich pozbyć, warto regularnie stosować właściwe kosmetyki. Te kremy pomogą pozbyć się cieni pod oczami i przywrócić młodszy wygląd skóry.