Biel, granat, czerwień. Za co lubimy buty Tommy'ego Hilfiger'a?

Styl preppy – amerykański luz i klasa

Sportowa elegancja, wysoka jakość i prestiż to cechy, które definiują styl preppy. Jego historia sięga lat 40-50. ubiegłego wieku i nawiązuje do ubioru amerykańskich studentów należących do tzw. Ligi Bluszczowa, elitarnego stowarzyszenia zrzeszającego najlepsze uczelnie w USA (m.in. Harvard, Yale, Princeton). Słowo "preppy" (ang. "elegancki", "wyszykowany") przypisuje się także powieści Ericha Segala pt. "Love story" wydanej w 1970 r. Wówczas styl ubierania rówieśników z prestiżowych uczelni przestał być traktowany jako uniform i przyjął się w modzie codziennej. Buty Tommy Hilfiger śmiało można zaliczyć do stylu preppy. Granatowe sneackersy na białej podeszwie z elementami czerwieni to znak rozpoznawczy marki. Dobrze wyglądają na stopie, są maksymalnie wygodne i pasują zarówno do koszulek polo, jak i zwiewnych sukienek.