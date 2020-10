Jaki kobiecy makijaż podoba się mężczyznom? Mają swoje zdanie

Makijaż służy obecnie nie tylko do podkreślania urody, ale również do wyrażania swojej osobowości. Coraz więcej kobiet chętnie eksperymentuje z różnymi kolorami, a mężczyźni obserwują to z dozą dezaprobaty.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Coraz łatwiej jest zrobić profesjonalny makijaż (Getty Images)