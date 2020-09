WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 4 kosmetykikremyporadnik kupującegozastosowanie kosmetyków 5 godzin temu W jakiej kolejności nakładać kosmetyki? Jeśli się pomylisz, zablokujesz ich działanie Codzienna pielęgnacja to przepustka do pięknej, zdrowej skóry, ale czy wiesz, w jakiej kolejność nakładać kosmetyki? Cera pełna blasku, bez niedoskonałości i zmarszczek - każda z nas marzy, by móc się nią szczycić, dlatego używamy wielu specjalistycznych produktów. Wszystko zależy jednak od tego, które zastosujesz na początku, a które zostawisz na koniec. Zobacz, jak ich używać, by mogły spełnić swoją rolę w stu procentach. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie W jakiej kolejność nakładać kosmetyki? Odpowiedź może Cię zaskoczyć. (Fotolia) W jakiej kolejności nakładać kosmetyki - dlaczego to takie ważne? Pamiętaj, że przestrzeganie zasad dotyczących tego, w jakiej kolejności nakładać kosmetyki jest bardzo ważne w codziennej pielęgnacji. przede wszystkim zapewniają skuteczniejsze działanie i nie blokują się wzajemnie. Stopniowe aplikowanie preparatów nie spowoduje dodatkowego obciążenia cery. Odpowiednie zachowanie kolejności nakładania kosmetyków utrzyma doskonałe nawilżenie oraz ochronę przez cały dzień. W jakiej kolejności nakładać kosmetyki - zacznij od oczyszczania W pierwszej kolejności przy nakładaniu kosmetyków, należy dobrze i dokładnie oczyścić twarz. W końcu na każdym opakowaniu serum czy kremu widnieje zalecenie, by nakładać je na suchą i czystą skórę. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele zanieczyszczeń mamy na naszej twarzy, nawet gdy nie ruszamy się z domu. Podobny proces oczyszczania należy wykonać dwa razy dziennie - wieczorem i rano. Przed snem zmywamy makijaż, więc potrzebny będzie nam oczyszczający żel lub pianka, która usunie podkład, puder i makijaż oczu, który z pewnością nie raz poprawiałaś. Wilgotną skórę masujemy palcami, by pozbyć się nawet grubszych warstw makijażu. Jeśli mocno malujesz oczy, wybierz delikatny żel, którym będziesz mogła rozmiękczyć nawet wodoodporny tusz. Twarz opłukujemy czystą wodą, a jeśli na skórze pozostały uparte resztki makijażu, zastosuj płyn do demakijażu używając wacika. Kiedy skóra jest już dokładnie oczyszczona, to idealny moment na użycie peelingu enzymatycznego lub ziarnistego. W jakiej kolejności nakładać kosmetyki - pomocny tonik Co dalej z kolejnością nakładania kosmetyków? Po opłukaniu twarzy czystą wodą, wytrzyj ją czystym ręcznikiem. Nie używaj tego, którego używasz do ciała, ponieważ grozi to przeniesieniem na cerę bakterii. To szczególnie ważne, gdy zmagasz się ze skórą zanieczyszczoną lub trądzikową. Od razu po wytarciu skóry zastosuj tonik lub płyn micelarny, które przywrócą jej odpowiednie pH, czyli wynoszące pomiędzy 4,5 a 6. Dobrym rozwiązaniem jest też zastosowanie hydrolatu - wody kwiatowej lub roślinnej. Najwygodniejsze są te, które rozpylamy na twarz w postaci mgiełki. Ich używanie to prawdziwa przyjemność, a skład uspokoi i nawilży cerę. W jakiej kolejności nakładać kosmetyki - odżywcze serum W dalszej kolejności należy nałożyć odżywcze serum. Ten kosmetyk jest coraz częściej używany przez kobiety w różnym wieku. Jego zbawienny skład potrafi poradzić sobie z wieloma skórnymi problemami. W ofercie sklepów znajdziesz takie do skóry dojrzałej, suchej czy naczynkowej. W zależności od składników, mogą pomóc ci walczyć z trądzikiem lub zaskórnikami. Są silniejsze niż krem i działają dużo intensywniej. W konsystencji są jednak lekkie i nie pozostawiają filmu ochronnego, więc swobodnie możesz nakładać na nie krem. Wzmacniają jego działanie i sprawiają, że pielęgnacja jest bardziej złożona. W jakiej kolejności nakładać kosmetyki - zwieńczenie kremem W zależności od tego, czy stosujesz serum, nakładanie kremu odbywa się inaczej. Jeśli tego nie robisz, kilka sekund po użyciu toniku lub płynu micelarnego nałóż krem. Jeśli z kolei najpierw zastosowałaś serum, krem nałóż dopiero po dłuższej chwili, bo dzięki temu zdąży się wchłonąć. Warto zainwestować w dwa rodzaje kremów - na noc i na dzień. Te, które zastosujesz rano, powinny zawierać filtr UV i być dobrą bazą pod podkład. Nocne kosmetyki powinny być nieco cięższe, dzięki czemu lepiej nawilżają i regenerują nasza skórę, a my budzimy się piękniejsze. Zobacz też: Właściwa pielęgnacja cery po 40-stce Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze