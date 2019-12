Być może Meghan Markle i Kate Middleton zawrą tajny pakt. Książę Harry i książę William im podziękują

Od dawna mówi się o konflikcie pomiędzy Meghan Markle i Kate Middleton. Jednak to ich mężowie, książę Harry i książę William mogą być wplątani w większy spór. Mówi się, że ich konflikt może zjednoczyć księżne.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kate Middleton i Meghan Markle, Wimbledon 2019 (Getty Images)

Książę William i książę Harry podobno mają ostatnio znacznie gorsze stosunki, niż wcześniej. Mówi się, że Harry ma żal do starszego brata o to, że ingeruje w jego życie prywatne. Miały drażnić go jego rady i ostrzeżenia przed wywołaniem skandalu. Ekspert od rodziny królewskie sugeruje, że księżne mogą się zjednoczyć, żeby pomóc zażegnać ich spór.

Książę Harry i książę William - konflikt Do pogłosek o złych stosunkach z Williamem książę Harry odniósł się ostatnio w filmie dokumentalnym "Harry & Meghan: An African Journey". – Jesteśmy braćmi, zawsze będziemy braćmi. W tej chwili z pewnością kroczymy różnymi ścieżkami, ale zawsze będę przy nim i, jak wiem, on zawsze będzie przy mnie – podkreślił. Starał się ugasić emocje, ale chyba nie do końca mu się to udało, bo plotki o ich sporze wciąż krążą w mediach.

Komentatorka królewska Kate Nicholls zapewnia, że księżna Cambridge może odegrać znaczącą rolę w złagodzeniu konfliktu. "Kate należy do rodziny królewskiej trochę dłużej niż Meghan i ma naturalną tendencję do współpracy. Jeśli byłaby szansa na zawarcie tajnego paktu z Maghan, żeby połączyć siły i grać do jednej bramki, zrobiłaby to" - podkreśliła.

Zobacz także: Marta założyła wyjątkowe miejsce. Podopieczni nie kryją łez wzruszenia