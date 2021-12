Detal a la francaise! Apaszka z historią

Kolejne informacje na temat apaszek pochodzą dopiero z XII w. Jak się okazuje, akcesoria te były bardzo powszechne w epoce średniowiecza – spopularyzowała je m.in. Eleonora Akwitańska, królowa Francji i Anglii, a przy tym jedna z najbardziej wpływowych kobiet w ówczesnej Europie. Podobno nosiła apaszkę niemal codziennie, co jak na tamte czasy można uznać za fenomen. Damy dworu doczepiały zwiewne chusty do spiczastych kapeluszy albo dekoracyjnych obręczy wysadzanych szlachetnymi kamieniami. Co ciekawe, apaszka ma też związek z tańcem brzucha i Napoleonem Bonaparte – po powrocie z Egiptu podarował on Józefinie kaszmirową pamiątkę. Początkowo cesarzowa nie wyraziła zachwytu, ale z czasem jej kolekcja powiększyła się aż o kilkaset sztuk apaszek. To właśnie wtedy ozdoba ta wyszła poza kręgi arystokracji i stała się pełnoprawnym dodatkiem garderoby.