Kobieca zazdrość i zawiść w pracy. Jak sobie radzić z trudnymi emocjami?

Często zdarza się, że kobietom pracującym w jednym zespole bardzo trudno się dogadać, co rodzi w przyszłości szereg problemów i napiętą atmosferę. Dlaczego tak się dzieje? Może to wynikać z wielu z czynników, ponieważ kobietom zdarza się wytwarzać napiętą atmosferę w miejscu pracy. Jeżeli jesteś ciekawa, z czego to wynika, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Kobiety w pracy często są zawistne i zazdrosne o własne koleżanki. (Wikimedia Commons CC0)

Zazdrość i zawiść w pracy – z czego wynika?

Kobietom często zdarza się nie dogadywać w pracy, co skutkuje wieloma zazdrosnymi, wręcz zawistnymi zachowaniami. Wpływa na to wiele czynników, ale do głównych przyczyn należą: napięcia w pracy pomiędzy kobietami wynika z faktu, że mają one więcej kompleksów niż mężczyźni;

niż mężczyźni; kobiety mają większą tendencję do porównywania się , co jeszcze bardziej podkręca zazdrość;

, co jeszcze bardziej podkręca zazdrość; kobieca zawiść może wynikać także z większej atrakcyjności fizycznej innej koleżanki z pracy;

innej koleżanki z pracy; nad zazdrością należy zapanować, co niekiedy bywa trudne u kobiet.

Kobieca rywalizacja w pracy

Z przeprowadzonych badań w Hiszpanii wynika, że kobiety rywalizując między sobą w pracy, nie otrzymują odpowiedniej stymulacji do wysiłku, lecz wprost przeciwnie – zaczynają odczuwać wzajemną zawiść oraz zazdrość. Do takich przykrych sytuacji dochodzi z powodu większych kompleksów u kobiet niż u mężczyzn. Niestety kobiety są wychowywane w tzw. kulcie perfekcjonizmu, gdzie muszą wyglądać zawsze świetnie oraz muszą być najlepsze we wszystkim. Podobne wymagania wywierają presję, która dodatkowo obniża kobiecą samoocenę.

Atrakcyjność fizyczna a zazdrość w pracy

Nie tylko zawodowy sukces innej kobiety przekłada się na zawiść, ale również większa atrakcyjność fizyczna drugiej osoby. Kobiety nie potrafią wzajemnie się skomplementować, czy cieszyć z sukcesu innej koleżanki. Głównie dlatego, że uruchamia się w głowie myślenie nastawione wyłącznie na siebie i własne poczucie wartości. Również częstą przyczyną zazdrości jest fakt, że niektóre z kobiet opierają własną samoocenę na jednym fundamencie, a nie na kilku różnych.

Jak sobie radzić z zazdrością i zawiścią?

Zazdrość i zawiść to bardzo problematyczne emocje, z którymi początkowo trudno walczyć. Przede wszystkim należy się zmierzyć z negatywnymi odczuciami po to, aby zrównoważyć własne umiejętności społeczne. Często psycholodzy namawiają osoby z niską samooceną do tego, żeby wypisywały na kartkach pozytywne rzeczy na swój temat – dzięki temu krok po kroku, myślenie zaczyna się zmieniać. Choć to żmudny proces do samoakceptacji, to jednak włożony wysiłek i determinacja się opłacają. Kobieca zawiść i zazdrość może być dzięki temu zamieniona w odbudowaną wyższą samoocenę.