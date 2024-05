Robią furorę w ogrodach Polaków. Oto nowe hity

Co pewien czas można zauważyć nowe trendy w ogrodach, które są "kopiowane" z innych krajów, promowane w mediach, na social mediach czy na forach internetowych. W rezultacie stają się coraz bardziej powszechne. Dotyczy to różnorodnych rozwiązań, technologii, a także roślin. Co uchodzi za modne w 2024 roku?